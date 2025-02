Antonio Montero relató ayer un episodio de agresión sexual que vivió cuando tenía 20 años. Un periodista con el que iba a realizar su primer reportaje fotográfico le tendió una trampa: fingió que no tenía cuarto en el hotel en el que iban a estar alojados para dormir a su lado. Según contó, se desnudó de repente con intención de tener una relación sexual con él .

Su mujer, Marisa Martín-Blázquez , ha contado que vivió el relato de Montero con mucho impacto . " Me quedé en shock ", dice. Sin embargo, cree que hay varios detalles que se le escaparon de la historia tan dura que compartió en ' TardeAR '.

"En el relato cuenta que le empezó a acariciar. No sé si lo decoró porque no quiso entrar en detalles o porque no quiso acordarse", comienza diciendo Martín-Blázquez. La colaboradora explica lo que sucedió en realidad aquél fatídico día. "Realmente lo que sucedió es que esa persona se metió en la cama y le abrazó, notó cosquillas", aclara.