Después de la entrevista a Fabiola Martinez en ‘Tardear’ donde relataba los abusos que había sufrido cuando era pequeña, Antonio Montero tomaba la palabra entre los colaboradores para desvelar algo que nunca antes había contado.

"Ya Iba a cubrir un acto y la persona que me había invitado, cuando llegue a la recepción del hotel, me comentó que había problemas con las habitaciones, que si no me importaba que él durmiera en mi habitación. Yo le dije que no tenía ningún problema", comenzaba contando.

Ya en la habitación comenzaron los problemas para el reportero. "Fui a ver cómo era la terraza, y cuando me di la vuelta, el tío estaba en pelotas. Me fui, no le di más importancia, pero cuando volví del acto vi que había juntado las camas, yo las separé otra vez, con las mesillas en medio y me acosté”, continuaba.