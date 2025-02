Y no se dio cuenta hasta que el presentador le puso el contundente mensaje de su amiga : “Eres muy niñata y teatrera… y yo no puedo más. Allá donde vamos me haces pasar una vergüenza que yo no puedo más, yo no sé si esto compensa”.

“Es que no sé lo que no le puede gusta de mí y por qué me ha traído hasta aquí, no sé. ¡Hombre! Tampoco es que esté súper centrada, pero estoy centrada al nivel de lo que soy, una niña de 25 años. Yo agradezco cuando me dice esas cosas, pero al final lo que hago o no hago, por mucho que ella me diga, es mi decisión”, le decía Marina muy seria.