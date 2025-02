Estefanía quiere que la diferencia de seis años que hay entre ellos no se note, ella necesita un hombre a su lado: "Yo soy mamá de uno, no de dos" , le dice a Jorge Javier Vázquez. ¿ Estará Salva dispuesto a cambiar por la madre de sus hijos o, por el contrario , será el fin de esta relación?

"¿Sabes por qué estamos aquí?", es la primera pregunta que lanza Estefanía. Clara y directa. "Me lo imagino", responde él sinceramente. Aún así su pareja no se corta ni un pelo y le dice todo lo que piensa sobre él, esta vez a la cara: "Ya que en casa no me escuchas bien, a ver si aquí delante de todo el mundo me haces un poquito de más caso".