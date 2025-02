“Por supuesto que lo sabían. Yo he podido publicaron ahora porque la persona que recibe ese audio, que es una militante del partido, me autoriza a publicarlo. Igual que ella lo sabía, mucha más gente del partido lo sabía. De hecho, hay mensajes de colaboradores en los que se comenta esta situación de Monedero y nunca se ha dicho nada”, añadía el periodista. “El partido debería abrir una investigación interna para ver cómo se reaccionó ante esta situación ”, asegura.

“Se está equivocando. Por su mensaje parece que lo está responsabilizando de la difusión del mensaje y no es así. La fuente me autorizó a decirlo. Grégori no es el que lo difunde, él no quiere difundirlo, es la receptora de ese mensaje la que decide hacerlo”, apunta Javier Chicote.