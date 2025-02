Paula González, colaboradora de 'Fiesta', se casa: ''Estoy en shock, tengo muchas ganas''

Paula González, muy feliz, admitía estar ''en shock'': ''¡Qué fuerte! Me caso, qué fuerte'', y la colaboradora explicaba cómo sucedió todo: ''Fuimos a esquiar y Álex, mi chico, me lo pidió arriba en las pistas...¡Se arrodilló! En la nieve, con las botas y todo''.

La colaboradora le agradecía sus palabras a la presentadora y le mandaba un mensaje a su futuro marido: ''Tengo muchas ganas de casarme, siempre le he dicho que no me hacen falta más años ni más meses para saber que me quiero casar con él''.