En este mensaje se escucha al pequeño, que en ese momento tenía 13 años, pidiendo ayuda a su madre: “Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado, ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte y le ha dicho ‘hijo de pu**, gilipo****, hijo de pu**, eres como tu madre, pequeño enano de mier**’” .

Dice en ese audio que, al pedirle a su padre si le dejaba llamar a Juana Rivas, obtuvo una respuesta de lo más tajante por parte de él: “Me dijo ‘asqueroso hijo de pu**, no intentes hacer algo así, avergüénzate. Me cogió del brazo y me tiró contra la pared. A Dani (hijo pequeño) le hizo lo mismo, lo levantó de la camiseta y lo tiró contra la escalera. Se hizo daño y se quedó llorando”, relataba Gabriel en el audio.