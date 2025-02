Francesco se ha pronunciado sobre la decisión de Juana Rivas de no entregarle a su hijo: ''Hay una sentencia, un tribunal competente en Italia y la ley, no sé lo que hace ella'', y continúa: ''Ha montado una historia de fantasía sobre mí, sobre mi hijo y sobre todo''.

''Hay tres puntos muy importantes, yo no soy un maltratador, nunca he maltratado a nadie, ha montado una historia de fantasía con muchas denuncias y todos los tribunales han investigado y han decidido que no soy un maltratador. Esta mujer tiene un problema de manipulación, de cómo ver la realidad y no tiene ni idea del daño que les hace a sus hijos'', explica Francesco.