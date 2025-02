Alzira encuentra el amor en 'El Diario de Jorge': "Que ojos tan bonitos"

Alzira no se imaginaba que era su nieta Andrea la que estaba detrás de la sorpresa hasta que aparecieron en pantalla las tres pistas, pero la tercera escondía algo muy especial… ¡Un pretendiente para la abuela!

La mujer no se esperaba que la tercera pista fuese una llamada de un pretendiente. Toni de Tarragona tenía claras sus intenciones: “He visto que es una mujer guapísima y me ha encantado, que ojos tan bonitos tienes…” La abuela, que estaba muy sorprendida, aseguraba que “yo cerrada al amor no voy a estar nunca”.