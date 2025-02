Antonio , un joven sevillano de 21 años, perdió a su padre hace tan solo un año y desde entonces no levanta cabeza. Tiene dos grandes pasiones en su vida: cantar , una actividad que lleva practicando desde los tres años, y escuchar a Merche . De entre todas las cantantes que escucha, ella es a la que más y la razón te pondrá los pelos de punta: "me transporta a todo lo vivido con mi padre, que también era su favorita. Siempre que la veíamos nos hartábamos a llorar" .

Lo que no se esperaba es que a esta carta se uniese una persona muy especial para él: "Antonio, esta tarde tengo un mensaje para ti porque me ha emocionado tu historia y la de tu padre. Él siempre estará contigo, porque quien le hacía tan feliz 'Eras tú'" .

Antonio no puede contener las lágrimas. "No me lo esperaba para nada", asegura, pero lo que ni se imaginaba es que todo esto ha sido idea de su querida hermana Yasmina. "Ahora a ver si subes más los ánimos, que sigas para delante con tu arte y tus cantantes yendo a los conciertos de Merche y que los disfrutes pero no te vengas abajo", le dice.