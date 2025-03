Ana Rosa Quintana cuenta cómo fue su primera experiencia fumando porros: "Me sentó fatal"

La mala experiencia de la presentadora con el cannabis

Ana Rosa Quintana ha contado en directo qué sintió al probar los porros

La actriz Karla Sofía Gascón ha confesado que uno de los refrescos con los que había sido obsequiada contenía cannabis

Karla Sofía Gascón reaparecía en los premios Oscar este domingo, 2 de marzo, donde a pesar de no ganar el premio era sorprendida con numerosos regalos. Poco después, la actriz confesaba que uno de los refrescos con los que había sido obsequiada contenía cannabis.

'El Programa de Ana Rosa' ha repasado este miércoles 5 de marzo la noticia en su sección 'El Aperitivo' y Ana Rosa Quintana ha reaccionado: "No se puede dar un producto con marihuana sin avisar ¿Por un refresco que lleve marihuana te puedes sentir tan mal?", se ha preguntado en directo la presentadora.

Además, después de que el colaborador Máximo Huerta le preguntase si ella nunca había fumado porros, Ana Rosa ha contado cómo fue su primera y única experiencia con el cannabis: "El primer porro me sentó fatal. No me sentó bien y no lo volví a probar", ha confesado.

El incidente de Karla Sofía Gascón con uno de los regalos por su nominación al Oscar

A través de su perfil público de Instagram, Karla Sofía ha narrado el contratiempo “gracioso, por llamarlo de alguna manera” al que ha tenido que hacer frente en las últimas horas tras consumir uno de los obsequios por su logro: “Resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar como ‘Mejor actriz principal’. Me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor a limón, hasta ahí todo bien. De repente me empiezo a encontrar mareada”, ha explicado la que, tras pensar que sus síntomas eran fruto de su “cansancio”, se fue a la cama para reposar.