Carnaval es el momento perfecto para disfrazarte de lo que te apetezca: no existen normas. Puedes hacerte pasar por tu animal favorito, recrear un meme o copiar el estilo de tu ídolo. Eso es lo que han hecho un grupo de chicas , las cuales se han inspirado en uno de los colaboradores habituales de ' Tardear '.

El grupo de amigas procedentes de Barcelona descuelga la videollamada disfrazadas todavía del colaborador. "Así salí en 'Tardear', recuerda Mario Vaquerizo, "Me hace mucha ilusión que habéis cogido el 'look' con el que aparecí por primera vez en televisión después del accidente, que me trajeron de Cáceres a casa e hice una conexión con Ana Rosa en 'Tardear'".