Ana Rosa Quintana: "Nunca un 8M se había afrontado de manera tan triste"

"Buenos días. El acuerdo entre Junts y el PSOE sobre inmigración es racista. No lo digo yo, lo dice un socialista: Emiliano García-Page. Ahora el Gobierno asegura que no será obligatorio saber catalán para obtener la residencia, pero Junts señala que ese requisito va incluido en el pacto. ¿Quién miente, Bolaños o Turull? ¿Nos ha mentido el Gobierno alguna vez? Pues ya está. Turull ha puesto un falso ejemplo diciendo que "si en Zamora se pide el castellano, en Cervera, el catalán". Ni en Zamora se pide el castellano, ni en Mallorca se exige español a los alemanes residentes, y los miles de británicos que viven en San Fulgencio no saben decir ni "paella". Los socios del Gobierno tampoco apoyan esta iniciativa para la pureza lingüistica. El PSOE no tiene votos para sacar el gasto en Defensa que ha anunciado Sánchez", ha comenzado Ana Rosa Quintana.