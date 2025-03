Este jueves 6 de marzo, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Tomás Gómez, exlíder del PSOE de Madrid, que se ha mostrado crítico con las actuaciones del partido al que durante tantos años le ha sido fie l: "No tenemos un partido de referencia porque este PSOE no es un PSOE. Esto no es socialdemocracia, es otra cosa muy distinta, es un partido populista que hace cosas muy graves. Para mí, la gota que colma el vaso es el tela de trasferencias en materia de inmigración. Primero porque es darle de nuevo una puñalada trapera a la Constitución de 1978. Segundo porque vuelve a poner en evidencia que es un desgobierno con el único objetivo de que Pedro Sánchez se mantenga en el poder y tercero, Salvador Illa se presidente de la Generalitat en Wikipedia, pero en realidad lo es Puigdemont y esto lo ha pactado Pedro Sánchez a cambio de sus siete votos y él es quien decide y manda. Estamos en un momento de emergencia nacional en el que se necesitan cartas nuevas y que los ciudadanos decidan", ha arrancado.

Sobre si habrá elecciones anticipadas, Tomás Gómez ha respondido: "Yo conozco bien a Pedro Sánchez, pero ya no reconozco al Partido Socialista. Esto no se le habría permitido a ningún otro líder de este partido. Pedro Sánchez quiere el poder, no quiere gobernar. Ya veremos para qué quiere el poder y puede que lo veamos judicialmente, pero Sánchez va a hacer todo lo posible para no tener elecciones anticipadas y para ello le dará a Puigdemont todas las concesiones que pida", ha asegurado durante su entrevista con Ana Rosa Quintana.