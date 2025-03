Una de las famosas que no iría nunca al reality más extremo de la televisión es Ana Rosa Quintana y así lo ha confesado este viernes en su programa. La presentadora ha dejado muy claros sus motivos para no embarcarse en esta aventura.

"Yo no iría, la verdad. T e lo puedo firmar porque los bichos, tirarte del helicóptero... A mí que después del tratamiento me ha salido el pelo súper rizado que no lo tenía, en la isla puedo parecer una negrita", ha explicado Ana Rosa Quintana.

Este jueves, Ana Rosa Quintana también aseguraba que se negaba rotundamente a acompañar a Jesús Calleja en una de sus expediciones. "Yo ya le he dicho que no voy a ir porque hago programas diarios y porque lleva a la gente a unos sitios que no... si fuesen a un spa...", ha asegurado. Además, ha dejado claro que no bucea y que no le gustan los tiburones: "Los tiburones ya los tengo aquí dentro", bromeaba en directo con el aventurero.