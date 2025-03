Ana Rosa confiesa a Calleja por qué no va a ninguna de sus expediciones

Este intrépido presentador y ahora también astronauta se ha convertido en el tercer español en viajar al espacio no ha contado cómo se ve nuestro planeta : "Es muy redondo, yo lo esperaba ver en relieve pero no. La atmósfera es parecida al gel que te ponen cuando te hacen una ecografía y el sol asusta porque es como una llamarada tremenda que no puedes ni mirar. Ahora creo que no nos morimos, que aunque te mueras la energía no se puede marchar".

Además, Ana Rosa ha confesado que no tiene intención de participar nunca en una de las aventuras de Jesús Calleja y ha dado sus motivos para no hacerlo: "Yo ya le he dicho que no voy a ir porque hago programas diarios y porque lleva a la gente a unos sitios que no... si fuesen a un spa...", ha asegurado. Además, ha dejado claro que no bucea y que no le gustan los tiburones: "Los tiburones ya los tengo aquí dentro", ha bromeado.