Emma García cuenta en 'Fiesta' que ha estado a punto de morir cuatro veces

Memento mori, o lo que es lo mismo "recuerda que morirás" es una forma de enfrentarse a la inevitable muerte no solo aceptando que el momento llegará, si no viviendo cada día como si fuera el último . Para el psicólogo, esta puede ser una buena manera de tratar la ansiedad que a muchas personas les genera el día a día: "Nos preocupamos por cosas que no son importantes, deberíamos pensar 'qué más da haberme peleado con ese compañero de trabajo si dentro de un tiempo los dos estaremos muertos".

"No somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de morir. A mí me dijeron que había estado cuatro veces a punto de morirme y me dijeron en qué momentos, yo no había sido consciente, creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen".