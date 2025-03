Nuria pensaba que es la mejor amiga de Charo y Teresa hasta que les ha escuchado 'despotricar' de ella en 'El diario de Jorge'

Sus amigas le acusan de cometer ilegalidades, tanto en las tiendas de souvenirs como en los juegos de cartas... ¿Cómo se tomará estas acusaciones?

Nuria no sabe cómo ha llegado hasta 'El diario de Jorge', pero cuando se entere no le va a sentar nada bien. Las que creía que eran sus amigas le han traicionado pues vienen al programa a echarle en cara algunas cosas que le hacen pasar vergüenza como por ejemplo cuando se lleva la comida de los hoteles guardándoselas en el bolso o roba souvenirs en sus viajes.

Pero hay una razón principal por la que Charo y Teresa están cansadas de ella y esa es sus discusiones jugando a las cartas porque creen que su amiga hace siempre trampas. Nuria ha escuchado despotricar en una sala aparte a sus amigas del alma con Jorge Javier Vázquez y se ha reunido con ellas para 'cantarles las cuarenta'. ¿Romperá un juego de cartas su amistad?

Una amistad peculiar

Cuando Charo y Teresa descubren que su amiga ha escuchado todo lo que han dicho sobre ella, Nuria confiesa que se siente muy triste: "Pues muy mal. La mitad que han dicho es mentira y lo han tergiversado todo". Su decepción es mayor con Tere, puesto que no sabía que Nuria le caía mal: "Tu me caías bien, pero a partir de ahora no sé porque decir que yo robo...". Según cuenta Nuria, lo que realmente sucedió es que ella tenía los imanes en la mano y como se iba el autobús tuvo que salir corriendo con lo que tenía, pero "eso no es robar".

Tampoco está de acuerdo con que es antipática: "Soy la alegría de la huerta. Cuando vamos en el autocar me pongo a explicar chistes". Sin embargo, sí que reconoce que compartiendo habitación con dos señoras se puso a hacerse la pedicura y la manicura "pero me las pinté, no tenía que cortármelas, ni nada".

Viendo que no llegaban a ninguna conclusión, Nuria se acerca al plató de 'El diario de Jorge'. "A ver si nos va a pegar", dice Teresa, pero no tiene de qué preocuparse. Charo le pregunta cara a cara si es verdad que las uñas no se las cortó porque Tere estaba delante cuando sucedió: "Sí te las cortaste guapa, sí". Esto no es todo, hay otra cosa que le echan en cara y esa es que manchase las sábanas en su viaje a Pineda de Mar porque guardó una bolsa de chocolate que acabó derritiéndose: "¿No te acuerdas?, ¡qué memoria!".