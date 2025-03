El padre de uno de los menores detenidos por el crimen de Belén, la educadora social de Badajoz, ha concedido una entrevista a ‘Horizonte’ desgarradora. Cuenta que se ha escapado de todos los recursos a los que le han llevado y que en el centro de protección de Mérida en el que estuvo antes, se pidió su ingreso en un centro psiquiátrico de menores para ver si le podían ayudar y reconducir en su vida y en su comportamiento. Sin embargo, no fue así y el testimonio del hombre impactaba a Joaquín Prat: "¿Después de haberles perseguido ocho policías lo mandan otra vez en el mismo sitio?"

El padre del menor cuenta que el Fiscal no consideró oportuno el internamiento en régimen cerrado de su hijo: "De los diez días que ha estado en el piso, ha estado fugado siete, dos veces. No era entendible que estos niños, cuando te están diciendo que se van a volver a escapar, que se les vuelve a llevar a este recurso donde hay una persona, está Belén, que es la gran víctima de todo esto... Nuevamente disculparme, pedir perdón públicamente".

El hombre no podía evitar romperse durante sus declaraciones, asegurando que entiende el dolor de la familia. "Se podía haber evitado, claro. La noche del jueves habían estado corriendo a las tres por los tejados de Villafranca después de robar en una cafetería con ocho policías y guardia civiles detrás de ellos", narraba y se preguntaba qué podría haber pasado: "Cualquier persona podría haber muerto cayéndose de un tercer piso. Y que no lo ingresen en un recurso privándolo de libertad para protegerlo de él mismo y para proteger a la gente también..."

Ahora, son muchas las familias "destruidas" por este suceso que para él era "una cosa anunciada": "Si no era esto, iba a ser otra catástrofe, un accidente de coche, se iba a caer de un tejado..."

"Es desgarrador pero tan de sentido común que no se entiende que nadie haya hecho nada", se quejaba Joaquín Prat y es que no entiende que si de diez días, siete estuvo fugado, cómo no se cambió de decisión: "¿Cómo lo mandas al mismo sitio? Cuando previamente ha pedido la familia que lo ingresen al menos en un psiquiátrico, que tiene un problema serio de consumo de estupefacientes".