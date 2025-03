La familia de Belén , la educadora social asesinada en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz, hecho por el que fueron detenidos tres menores , ha pedido que “ no haya juicios paralelos ni especulaciones que entorpezcan la labor de la Justicia”.

También se traslada “el más profundo agradecimiento por la sensibilidad, el respeto y la cobertura brindadas a este caso, pues la difusión rigurosa y el apoyo recibido han sido fundamentales para que su historia no quede en el olvido y sirva como una llamada de atención para toda la sociedad”.

En el comunicado se precisa que "hoy no solo se habla en su nombre, sino en el de todas aquellas personas que, como ella, han sido víctimas de circunstancias que no deberían repetirse" y añade que "no se puede permitir que el dolor de su familia y allegados sea en vano, por lo que se debe transformar la indignación en acción, el luto en conciencia y la tragedia en prevención”.