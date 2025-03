"El 14 de marzo Pedro Sánchez decreta el estado de alarma y el confinamiento. El Ministerio de Sanidad asume en un "mando único" las competencias de Sanidad de todas las comunidades autónomas, centraliza las compras y se decreta la expropiación de todo el material sanitario que el Gobierno estime necesario. Las autonomías quedan como simples "gestores" de sus propios sistemas sanitarios. En aquellos momentos no había mascarillas, ni EPIS, ni respiradores. No había nada. En medio de aquel silencio ensordecedor que sonaba en las calles murieron muchos mayores, pero también muchos médicos, enfermeros y sanitarios. En medio de aquel Estado de Alarma los ciudadanos estuvieron a la altura, una altura a la que no estuvieron nuestros gobernantes, aunque el presidente felicitó al entonces vicepresidente por su labor al frente de las residencias de ancianos", ha continuado.