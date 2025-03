Ana Rosa Quintana: "Bildu irá Moncloa por primera vez en la historia para hablar de armas"

"El Gobierno de la Memoria Histórica tiene Amnesia Planetaria. Pilar Sánchez Acera, número dos del ministro Óscar López, se postula a protagonizar la siguiente parte de la saga "Buscando a Nemo" en el papel de Dory. La ex asesora de Moncloa ha perdido la memoria a corto plazo. Ha declarado ante el juez con memoria de pez. Asegura que no recuerda de quién recibió el mail con los datos reservados que envió a Juan Lobato. El relato que ha hecho ante el magistrado podría titularse "Memorias de una amnésica", porque solo recuerda que ese correo se lo mandó un periodista, pero no sabe quién", ha comenzado Ana Rosa.