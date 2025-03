Ana Rosa, tras el polémico tuit de Mazón sobre las inundaciones y las Fallas: "No se puede ser más torpe"

En 'El Programa de Ana Rosa', la presentadora ha reaccionado a este tuit y no ha dejado de mostrar su asombro ante la 'torpeza' del president de la Generalitat: "No para. Ayer escribía un tuit él o quien fuera para felicitar las Fallas. Utilizar la palabra inundar en Valencia en este momento. Luego lo corrigió, pero no se puede ser más torpe. Que no le dejen escribir ni hablar", ha sentenciado.