Pocas horas después de la reunión, la cual ha sido criticada por no haber aportado nada, Ana Rosa Quintana ha reaccionado y ha querido mostrar su molestia con la ausencia de VOX a esta reunión : "A mí esto me provoca sarpullido", comenzaba criticando la presentadora.

"Si van todos, van todos. Tú no puedes dejar fuera a VOX, que es el tercer partido con tres millones de votos, y meter a Bildu por primera vez... no puedes, no puedes, no puedes. Es indignante. Yo creo que es un favor que le hace Sánchez a VOX. Cada vez que hace una cosa de estas, refuerza a VOX. Me parece una indignidad que esta señora dirigía un periódico que cuando liberan a Ortega Lara, el titular era 'Ortega Lara vuelve a la prisión", sentenciaba en directo.