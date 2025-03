Alicia lleva tres años sin hablar con la que fue su mejor amiga por 15 años. Mientras tomaban unas rabas y unas patatas bravas en una terraza de un restaurante chino, el novio de Alicia se acercó a ellas. Lo que no se esperaba la invitada del programa es que su amiga del alma se iba a insinuar a su novio, relamiendo y pasando la lengua por toda la patata . "Estuvo un buen rato contorneándola" , asegura. Su amistad siguió con normalidad hasta que un buen día l e confesó que este momento le pareció una falta de respeto y Silvia reaccionó echándola de su casa .

Ahora, Alicia llega a 'El diario de Jorge' para que su amiga reconozca lo que pasó en aquella terraza y le pida perdón. Lo que ella no se esperaba es que Silvia no se tomase muy bien esta invitación al programa, hasta el punto que decide abandonar el plató no sin antes decirle lo que piensa.