Por eso, tiene algo importante que decirle: "Aunque me hayas perdonado, yo jamás me lo voy a perdonar". Y es que Carmen tiene enquistado el no haber pasado más tiempo con él durante su niñez: "Me he perdido lo más bonito de ti que era crecer". Pero no va a permitir que vuelva a suceder. "No me quiero perder nada más tuyo, quiero estar a tu lado siempre y que los errores que cometí contigo no los voy a cometer con tu hermana". Para su madre es muy importante que él y España sepa que lo ama "con locura" y que él y su hermana son su "prioridad".