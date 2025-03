Ana Rosa Quintana critica el enfado de Anabel Pantoja con la prensa: "Esto no es bueno"

"En mis redes saco lo que me pertenece a mí", dejaba claro e insistía en esta idea: "Respeto si me respetan a mí". Anabel cree que está en su derecho de hacerlo y recuerda: "Los comportamientos de las personas tienen un por qué. Es muy fácil decir '¡Qué prepotente y qué borde! No habla porque no cobra".