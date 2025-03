Hace semanas que no se sabía nada sobre cuál era el estado en el que se encontraba el caso del hijo de Anabel Pantoja . Recordemos que, tanto ella como su pareja, están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil.

Sin embargo, que no se haya hablado sobre ello no significa que no se haya seguido trabajando en el caso. Por eso, la colaboradora de 'Tardear' Leticia Requejo desvela en el programa todas las novedades.