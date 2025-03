Javi dejó su relación con Andrea de mala manera a través de un mensaje . Con el tiempo se arrepintió y vino al programa para pedirle perdón , pero esta no supo qué responder en aquel momento porque estaba muy bien sola. Sin embargo, al salir de ' El diario de Jorge ' le llamó y, aunque costó, finalmente decidieron retomar su relación hace tres semanas.

El novio de Andrea se asusta cuando ve a Jorge Javier sacar una carpeta del misterioso maletín. "¿No me pedirá matrimonio?", le pregunta. Y es que Javi asegura no estar todavía preparado para casarse pero, tras escuchar el abucheo del público, se lo piensa mejor: "Enséñamelo y lo veo". Sin embargo, cuando ve que es un contrato de pareja estable, el joven respira. "¿Te has asustado, eh?", bromea el presentador.