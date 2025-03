Un okupa de la casa de Riverita arremete contra la familia: "Nunca han venido a cuidarle"

Por ello, el hombre apunta que van a defender esta casa y que si la familia de Paquirri pone un abogado, "yo tengo otro", comenta al reportero. Asimismo, el okupa comenta que "he pagado cerca de 200 euros todos los meses. Ese maestro no metía a nadie allí porque sí, si quieres un hueco hay que pagarle. No era al banco, lo quería personalmente para él. Papeles no tengo ninguno".