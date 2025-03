Juan no se habla con nadie de su familia desde hace tiempo. Todos le dieron la espalda por un malentendido: ante el deterioro cognitivo de su padre, sus hermanos acusaron a él y a su mujer de querer incapacitarlo para aprovecharse. Una situación que llevó a graves discusiones entre ellos y a que , tras pedírselo su madre, accediese a irse de casa .

Sin embargo, hay alguien con quien le gustaría recuperar la relación . Ese es su tío Ángel , hermano de su madre, al que le gustaría agradecer la humanidad que ha tenido con él siempre y pedirle perdón por haber desaparecido de su vida. Pero lo que él no se esperaba es que su tío huyese de la sala en cuanto se ha enterado de que era él quien le había traído a ' El diario de Jorge '. ¿Cómo le habrá sentado la noticia a Juan?

Juan cuenta en el programa que su tío Ángel , hermano de su madre, es la única persona que estuvo a su lado cuando se fue de casa. "Es la persona que quiero que esté en el programa para agradecerle la humanidad que ha demostrado no solamente conmigo, sino durante su carrera como profesor", confiesa.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez tiene que comunicarle una mala noticia : "Tu tío estaba en una sala escuchando lo que nos estabas contando pero no ha llegado a escuchar que venías a pedirle perdón porque antes se ha levantado, se ha marchado de la sala y no quiere saber nada ".

Una información que ha caído como un jarro de agua fría sobre Juan, quien se queda en absoluto silencio mirando al presentador. "Sus motivos, si ha sido ese el caso de que no haya escuchado el mensaje, puede ser que no haya entendido bien el mensaje", justifica el invitado. Aún así, Juan no está enfadado: "Tengo que empatizar con él y comprenderle".