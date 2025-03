Rubén padeció bullying durante doce años y su único apoyo fue su amigo Hernán: "Me ha salvado la vida"

El invitado de 'El diario de Jorge' manda un motivador mensaje a aquellas personas que padecen acoso escolar

Hernán trae al plató de 'El diario de Jorge' a una persona que, está seguro, ayudará a mucha gente con su mensaje. Ese es su amigo Rubén, un joven que vivió una infancia muy difícil pues padeció bullying durante más de diez años.

Sin embargo, la historia del invitado del programa expone que, aunque no lo creamos, existe una luz al final del túnel. Su testimonio demuestra que, tarde o temprano, todo pasa y siempre hay una persona a nuestro que está dispuesto a ayudarnos como Hernán hizo con Rubén. El joven no ha desaprovechado la oportunidad de lanzar un mensaje a todos aquellos que están viendo el programa y que han pasado por una situación similar.

La difícil infancia de Rubén

Rubén ha tenido una durísima infancia. A los cinco años le empezaron a hacer bullying, una terrible situación que no paró hasta que salió de la secundaria a los 17 años: "Los compañeros de clase me apartaban, me llamaban gordo, me maltrataban física y psicológicamente". Doce años de padecimiento que ni él mismo sabe cómo los llegó a soportar. "Aguanté como un campeón y lo pasé bastante mal durante mucho tiempo", confiesa.

No tuvo a gente a su lado en la que poder apoyarse porque se sentía, según afirma, inferior a los demás y "no confiaba en nadie". Ni si quiera era capaz de contarle el calvario por el que estaba pasando a sus padres por miedo a que no le creyesen: "Desde pequeño siempre me ha costado mucho expresar mis emociones y nunca expresé a mis padres lo que realmente me pasaba".

Una difícil situación que le llevó a repetir varios cursos, a esconderse en los cuartos de baño para no ir a clase y a inventarse excusas con el fin de no ir a ese infierno. Sin embargo, todo cambia cuando aparece en su vida Hernán, su único amigo hasta la fecha: "Mi ángel de la guarda". Y es que Hernán consiguió poco a poco que Rubén se abriese con él: "Gracias a él, puedo decir que me ha salvado la vida. Le debo la vida". Fue gracias a él que decidió dar el paso y contarle a su madre todo lo que le había sucedido.

El importantísimo mensaje de Rubén