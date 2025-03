Raúl nos cuenta que es profesor de idiomas y traductor y hacía un llamamiento: "He traducido muchas cosas, pero no una película y me gustaría". Por otro lado, Javier desvelaba que es ingeniero de caminos y actualmente trabaja en el sector del ferrocarril. Además, el concursante es entrenador de fútbol y tiene un sueño que podría cumplir si ganase dinero en 'Reacción en cadena': "Tener su propio equipo de fútbol".