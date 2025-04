Por último, el colaborador de 'TardeAR' añade: "Hay una asociación publica de reproducción asistida que supervisa todos estos movimientos. Por lo que según la ley española no se puede coger ni trasladarlo a Estados Unidos…esto además, es una ‘super operación’ porque se lleva criogenizado en unas condiciones muy especiales"

"Ana Obregón ha hablado de un testamento que una persona puede firmar a viva voz en el lecho de muerte, pero es que esto no existe. Esto no sirve ante ley, una clínica no puede moverlo sin la petición por escrito y ante un notario", detalla.