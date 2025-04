El encargado de dar el veredicto es Jorge Javier Vázquez , quien ante de la mirada nerviosa la invitada, se dispone a decir el resultado: "Tras el análisis de identificación genética de los muestras biológicas de la paciente Verónica Rincón Díaz, así como de sus supuestos tío y primo Pedro Rincón Navarro y Pedro Rincón Carrasco, el resultado del test de ADN que determina si son familia es... No concluyente" . La decepción de Verónica es evidente pues las lágrimas se desbordan de sus ojos: "Me quedo igual" .

El programa, al escuchar lo que se necesitaría para obtener una prueba concluyente, hace una llamada telefónica a otro tío de la invitada. Verónica le pide entre lágrimas si él podría hacerse una prueba de ADN: "Yo pensaba que me quitaba las dudas hoy y me he quedado igual. Si quisieras colaborar, me harías muy feliz". "Claro que sí Vero, no te preocupes. No te preocupes", le responde su tío Miguel.