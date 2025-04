Exige a su marido que le haga caso: "Eres un tacaño y un aburrido"

Cuando Jorge le pregunta sobre las relaciones en la cama, la mujer muy sorprendida le dice "¿Cómo? Has dado en el clavo. Lo llevamos bien, que te voy a decir...nada de nada desde hace mucho", comenta. Jorge no ha dudado en preparar en una pizarra, una lista para poner las cosas en las que su marido falla y después de ver todas, el presentador le pregunta si no se ha planteado tener un amante, a lo que Consuelo responde: "Son todos iguales".

Consuelo le explica a Domingo que quiere que trabaje en casa y que se implique más en la vida familiar. Además, le comenta que "he venido a que me hagas caso en todo. No me digas que está todo limpio y como estas cosas muchas. Te digo que no vengas tarde y lo haces, que no vayas al huerto y vas más..." Por último, Domingo después de escuchar las numerosas peticiones de su mujer asegura que va a "intentar" cambiar y que tiene toda la razón.