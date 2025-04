Desde que el padre de Cristián cortó su relación con él, su familia paterna ha vivido con la pena de haber perdido el contacto

Desde que el padre de Cristián perdió su relación con su hijo, su familia paterna no ha sabido nada más de él. Han pasado más de diez años desde entonces y a su tía le gustaría retomar su relación con él, sobre todo porque su abuelo paterno se murió con la pena de que la familia hubiese perdido el contacto.

Mari tiene miedo de que su sobrino se vaya al descubrir quién le ha traído hasta el plató de 'El diario de Jorge' al relacionar el comportamiento de su padre con el de su familia paterna. Él, por su parte, le confiesa a Jorge Javier que no tiene ningún recuerdo lúcido de ellos y tampoco es consciente de que le hayan buscado alguna vez. Sin embargo, siempre le ha preguntado a su madre por qué no tiene contacto con nadie. Pero cuando el presentador le dice que su tía quiere hablar con él, Cristian no se ve capaz y Mari le lanza un emotivo mensaje a través de una pantalla con el que espera hacerle reflexionar.

A Cristián no le importa que Jorge Javier hable a través del pantallón con su tía Mari para comunicarle la decisión que ha tomado. Una decisión que ella se esperaba que sucediese: "Lo entiendo perfectamente. Yo quería explicarle y conociera también mi punto de vista quemando este último cartucho".

Sin embargo, en este instante la invitada ve la oportunidad de explicarle, aunque sea a través de una pantalla, lo que ella había venido a decirle. "Yo intenté contactar con él a través de las redes sociales y quería decirte delante de todo el mundo que a mí me encantaría retomar esto y que pudieras conocernos a tu familia paterna", señala.

Además, ella quiere que sepa que nunca se han olvidado de él: "Aunque han pasado muchos años, en mi caso siempre te he tenido en mente. El abuelo se murió con la pena de no saber cómo estabas y cómo serías". Y sobre todo, que tenga en cuenta que no está para nada de acuerdo con cómo ha actuado su padre con él: "Lo de tu padre ya es vergüenza de acercarse, pero yo vengo en nombre de tus primas, tus tíos y, por supuesto, en nombre mío. Aquí tienes una familia que, aún en la distancia, se ha acordado de ti".

Su tía le confiesa que le encantaría poder abrazarlo, pero que entiende que no esté todavía preparado para ello. "Aunque reciba ese no, lo que quiero es entrar y darte ese abrazo y que me des esa oportunidad de conocerte", le señala.