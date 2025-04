Chema Gil regresa al trabajo sin su característica barba y tras ser operado: "Estoy muy bien"

Antes de empezar con la entrevista, Ana Rosa Quintana le daba la bienvenida: "Me alegro de hablar contigo", le decía. Chema Gil, que regresaba con un nuevo look y sin su tradicional barba , se mostraba contento con su regreso.

"Ya no tengo la barba. Agradecerle al doctor y a todo su equipo maxilofacial que hoy hace posible que pueda volver a hablar. Te dije que me quitaba la barba, pues vuelvo y estoy muy bien", continuaba Chema Gil.

Ante las palabras de la presentadoras que le daba la bienvenida "al mundo de los posenfermos", el colaborador recordaba que no tardó ni un solo día en volver al trabajo cuando le operaron de cáncer hace unos años. Acuérdate que me operaron de cáncer y al día siguiente estaba hablando contigo. "Algunos no tenemos remedio", bromeaba Ana Rosa antes de comenzar con la entrevista.