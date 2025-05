Jonathan llega al plató sin saber muy bien qué hace aquí. Mucho menos se podría imaginar que allí iba a conocer a una hermana cuya existencia desconocía ya que nunca conoció a su padre, quien falleció hace 20 años. Ella está sentada a su lado, pero él no lo sabe. Descubre cuál ha sido su reacción.

En esa foto en negro aparece de pronto una imagen familiar... ¡es la mujer que está a su lado! Jonathan, tímido, se gira y le da dos besos. "Tú me dirás", dice mirando a Jorge y es que el invitado se ha quedado en shock. "¿Por qué me busca a mí?", pregunta. Jorge Javier le explica que realmente no era su objetivo, pero la investigación del programa le llevó hasta él. Ambos acuerdan seguir conociéndose fuera.