La historia de Mike, un invitado a 'El diario de Jorge' , ha conmovido por completo a todos los espectadores del programa de Telecinco. También a Jorge Javier Vázquez , que no se ha podido resistir y le daba un abrazo en medio de la emotiva conversación que estaban teniendo ambos. Y es que dicho invitado tiene una relación con su hermano gemelo llena de "movidas": "Nos distanciamos por una relación que tenía muy tóxica y quería traerle para ver si esto marca un antes y un después con él".

Según ha contado Mike, "la única familia que tiene es su hermano": "Nací en Rumanía y ahí estuvimos en un centro de menores porque nuestra madre nos abandonó , desde muy pequeños. Mi padre no sé ni quién es. El centro era muy frío... es otro país. Fue una experiencia complicada. La adopción fue muy mal , en esa etapa sufrimos bastante".

Fue desde ese momento cuando Mike y su hermana vivieron en situaciones un tanto complicadas: "Vivíamos en cemento, una cama, un armario y un agujero. No podíamos comer con la familia. Mi hermano, pegado a la pared, me preguntaba si había ratas. Y había dos gigantes...". De repente, la madre biológica de los dos hermanos apareció, aunque ya la relación de ambos con su madre no era muy buena que digamos. Tanto que decidieron irse: "Cogimos y nos fuimos a un parque... y de ahí nos paró una patrulla y ni siquiera nos preguntó nada...".