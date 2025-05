Más tarde, el equipo se ha acercado al piso para intentar hablar con ella: "¡Fuera de aquí! Ahora viene la policía y te voy a denunciar a ti. Me estás molestando, que lo sepas ¡Qué te marches! Que tú ya sabes el motivo. No te abro la puerta porque va a venir ahora la policía, van a poner orden aquí y te voy a denunciar" , ha gritado la vecina.

La vecina los ha lanzado objetos varias veces: "El lunes es cuando se pasó. Agarró una planta y me pegó con ella, me lanzó comida de gato y yo me puse muy nervioso porque llegados a este punto ya ha pasado todos los límites. Yo empatizo con que es una señora que no está bien, pero no tengo que aguantar esto. Tiene un hijo, a ver si lo ve y la llevan a un medico. Tiene Diógenes e insulta a todo el mundo", explicaba Paulo.