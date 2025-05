La pareja se enfrentaba en un tenso cara a cara en ‘El diario de Jorge’

Dejan plantado a un invitado de 'El diario de Jorge', pero el programa le busca una cita en directo

Destiny descubrió que el chico con el que estaba ligando, también le estaba tirando los trastos a su mejor amiga. La invitada visitaba ‘El diario de Jorge’ para enfrentarse cara a cara con él y pedirle explicaciones.

En un primer lugar, Jorge Javier entrevistaba a Destiny que explicaba visiblemente enfadada todo lo que había sucedido. “Vengo negra, ¿eh? Negra”, advertía la invitada mirando al público.

Tras las explicaciones de la invitada, el presentador conocía a Santi, que no sabía muy bien a quién le había llevado al programa ni para qué. No fue hasta no vio un mensaje en forma de fotos hasta que descubrió todo el percal.

El tenso reencuentro en el plató

Pero el momento más tenso llegó cuando Destiny aparecía en plató en plena entrevista de Santi. “No te rías porque no me llamo ni Alejandra…”, le decía ella mientras le saludaba dándole la mano. “¿Para qué me has traído aquí?”, espetaba él algo incómodo.

“¿No sabes para qué te he traído aquí? No te sabes ni mi nombre y encima eres un embustero”, le recriminaba ella mientras subía el tono de la conversación.