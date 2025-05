Patricia Fernández 15 MAY 2025 - 00:59h.

El faquir Bao Cuong cuenta su historia en 'La noche de los récords' y sorprende con su reto

El sufrimiento de Jesús Vázquez al presenciar este arriesgado reto con una motosierra: "Hace un rato que dejé de mirar"

Compartir







El faquir Bao Cuong visitaba 'La noche de los récords' para intentar superar uno de los retos más peligrosos de la noche, que hacía pasar un mal rato a Jesús Vázquez en el plató.

La historia de Bao Cuong: se metió en el mundo de los faquires tras conocer a su mujer

El que contaba su historia y cómo llegó a ser faquir: "Hace tiempo conocí a mi mujer, ella iba en bici por la calle y cuando la vi choqué con ella, no le hice daño y procuré que ella me diera su número. Ella era de una familia de faquires, desde hace muchas generaciones ellos son muchos faquires".

Bao Cuong aseguraba ser consciente de que todo lo que hace es muy peligroso y contaba que ha tenido algún que otro susto: "Tuve accidentes y lesiones en el pasado. Una vez me pasó que me perforé la garganta y el esófago, tuve que operarme".

Tras las palabras de este hombre, que llegaba al plató de nuestro programa para realizar un intento para obtener un título Guinness World Records, pero antes Mike Janela explicaba al reto que se enfrentaba, levantar el mayor peso posible con unas tijeras de jardinería introducidas en la garganta, el que explicaba que el peso mínimo que iba a tener que levantar era de 10 kilos.

PUEDE INTERESARTE Una gimnasta de 10 años consigue una sorprendente marca en su primer intento para el Guinness World Record

"Él va a intentarlo directamente con 15 kilos y tiene que aguantar un mínimo de diez segundos", detallaba este juez del equipo de adjudicadores de Guinness World Récords.

Jesús Vázquez, ante el reto de este faquir en el plató: "No lo puedo ver de cerca"

Y llegaba el momento de que Bao Cuong comenzase con su reto en el plató de 'La noche de los récords', mientras Jesús Vázquez prácticamente no podía ni mirar mientras lo realizaba con esta tijera introducida en la garganta: "Mirad que larga es... por favor. De cerca no lo puedo ver".

Tras hacer este reto, este faquir explicaba que no le gustaría que no le gustaría que su mujer ni su hijo se dedicasen a esto: "Por supuesto que no, nunca me gustaría que me intentaran porque es demasiado peligroso".

Por último, tocaba saber si Bao había conseguido superar este reto, lo que le comunicaba Mike Janela: "Podemos decir que Bao Cuong si ha conseguido su récord".