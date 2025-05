Uno de los jueces da la cuenta atrás y el reto comienza. Desde un primer momento, Jesús Vázquez siente una gran tensión y lo hace saber con sus quejidos y sus comentarios: "La mano me preocupa mucho porque si no la retiran rápido, la sierra hace su camino". Y es que uno de los que sujeta la manzana con la boca debe colocar rápidamente la siguiente. "¡Que quite la mano rápido ese hombre!", exclama el presentador.