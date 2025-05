Roberto Rodríguez deberá aguantar más de 24 segundos mientras cuatro motos tiran de sus extremidades

Roberto Rodríguez no lleva ningún tipo de protección, ni armadura: en este reto está él solo con su cuerpo y su mente. Y es que 'La Noche de los Récords' es testigo de impresionantes desafíos cada programa y este no es para menos.

Esta persona que realiza un intento para obtener un Guinness World Records deberá conseguir algo espectacular: soportar el mayor tiempo posible la fuerza de cuatro motos en aceleración constante tirando de sus brazos y sus piernas. Sus extremidades estarán atadas a los vehículos y en ningún momento, bajo ningún concepto, esas cuerdas deberán bajar de 50 kilos de fuerza. Para demostrarlo, tanto a la audiencia como a los jueces, el equipo ha puesto un dinamómetro en cada una de ellas.

Pero, un momento, ¿cuánto tiempo deberá aguantar para hacerse con el Guinness World Records?: más de 24 segundos. Él ya trató de superar el desafío en una ocasión, pero no pudo ser. ¿Lo conseguirá en ‘La noche de los Récords’?

Roberto Rodríguez deja a todos con la boca abierta

La cuenta atrás comienza y las motos aceleran. El tiempo empieza a correr y los vehículos tiran fuertemente de las extremidades del aspirante. La cara de dolor en su rostro es un 'poema' pues Roberto está tratando de agarrarse a las cuerdas. Y es que en este arriesgadísimo reto, tal y como apunta Jesús Vázquez "es tan importante la fuerza de las manos como la fuerza mental".

El humo inunda el escenario, otra de las pruebas que muestran que las motos no pueden dejar de acelerar en ningún momento. El desafío es extremo pero los presentadores se quedan alucinados al escuchar lo que parece ser la risa del aspirante. Un asombro que incrementa cuando Roberto Rodríguez pide que se pare el tiempo y dice: "Gracias por la sesión de fisioterapia".

El desenlace de este extremo desafío

Al parar el tiempo, Roberto siente dudas de si ha logrado aguantar más de medio minuto. "Es muy difícil controlar el tiempo cuando uno está tan concentrado", apunta el juez. Sin embargo, que consiga el título Guinness World Records no solo depende de él, si no también de que las motos no hayan bajado la aceleración.

Tras un momento de tensión, la jueza Chloe Mccarthy se dispone a revelar cuánto tiempo ha aguantado el aspirante. Roberto Rodríguez ha alcanzado un tiempo récord que supera sus propias expectativas, nada más y nada menos que ¡59 segundos! Todas las personas presentes celebran su éxito y, tal y como afirma Alexandra Blanquer, “hemos hecho historia”.