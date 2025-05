TardeAR 20 MAY 2025 - 21:02h.

El presentador no salía de su asombro al presenciar la negativa: “¡Ah, que no te gusta!”

Destiny, decepcionada con la primera impresión de su cita a ciegas: "Veo la toalla muy lisa"

Bea volvía a ‘El diario de Jorge’ tras su paso por el programa para encontrar pareja. Esta vez, la invitada tenía una cita con Jose, al que había escuchado ya telefónicamente.

Tras un juego de compatibilidad y antes de verse, la pareja parecía congeniar a la perfección. Al verse las caras por fin, todo parecía un cuento de hadas. Él se mostraba encantado y ella muy nerviosa.

Jorge Javier estaba entusiasmado también con lo que parecía una nueva relación surgida en el programa… “Hacéis una pareja espectacular”. Pero todo cambió con una simple pregunta del presentador: “pero, ¿a ti te gusta?”.

Bea sorprendía a todos con una rotunda negativa. Jorge Javier no salía de su asombro: “¡Ah, que no te gusta!”. “A ver, el chico es muy guapo y tal, lo que pasa es que no creo que entre en mi perfil”, aseguraba la invitada todavía muy nerviosa.

El presentador no dudaba en bromear para quitarle hierro al asunto: “Pero si yo pensaba que te estaba gustando… Tú, si no, te quedas aquí esta noche conmigo, no te preocupes. Estábamos aquí todos con el corazón en un puño y ahora resulta que dice que no”.