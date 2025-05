Ana Rosa Quintana: "El expediente del PSOE en realidad no critica a Leire, sino que abronca a los medios"

Ana Rosa Quintana ha hablado en su editorial del nuevo escándalo que rodea al PSOE tras los audios de Leire Díez

Leire Díez lo niega todo: "Lo que se dice de mí, yo no lo digo. Va a haber denuncias"

El editorial de Ana Rosa Quintana de este jueves 29 mayo del 2025 se ha centrado en los escándalos que rodean al PSOE tras los audios publicados de Leire Díez en los que la exconcejala socialista y actual militante del PSOE, trata de recabar información de Antonio Balas, jefe de la UCO de la Guardia Civil.

"Buenos días. Paren máquinas. El PSOE ha abierto un expediente informativo a los medios por llamar fontanera a Leire Díez. Un expediente que ni siquiera es disciplinario, sino informativo. No como a Joaquín Leguina o a Nicolás Redondo, que los expulsaron del PSOE por mucho menos, por discrepar. Discrepar con los mandos del partido es mucho más grave que conspirar, chantajear o sobornar para acabar con la élite de la Guardia Civil que investiga la corrupción del PSOE. Resulta que la presunta fontanera de Ferraz se aburría, no tenía otra cosa que hacer, y entre cargo público en Correos y en la empresa Nacional del Uranio, uranio que no existe en España, quedaba con empresarios corruptos y comandantes imputados para que Aldama, literalmente, "no siga tirando de la cuerda". Pero todo lo hacía por su cuenta", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana ha continuado: "¿Cuándo habla de los Sánchez?... y abro comillas, decía que "La familia es lo primero". Por eso rastreó a jueces y fiscales del hermanísimo. El expediente del PSOE en realidad no critica a Leire, sino que abronca a los medios por señalar que están perplejos por las informaciones referidas a "la fontanera de Ferraz". El comunicado añade que "el PSOE está realizando un análisis para cuantificar económicamente el daño reputacional causado" al PSOE, cuando lo que buscaba Leire precisamente era socavar la reputación de la UCO. Nada sobre las labores de fontanería de la fontanera del fontanero Santos Cerdán".

Ana Rosa Quintana: "Un cayuco se hundía en el Hierro ante las cámaras y a la vista de todo el planeta"

"Pero hoy no quiero dejar pasar por alto el fallecimiento de 4 mujeres y 3 niñas a cinco metros de nuestras costas. Un cayuco se hundía en el Hierro ante las cámaras y a la vista de todo el planeta. Siete muertes absurdas de siete personas que venían a buscarse la vida a nuestro país y que se hundieron para siempre después de una larga travesía, justo cuando llegaban a una costa que tan solo les ha traído la desgracia. Siete vidas, siete náufragas que se han hundido en la orilla de un país al que llegaron con toda su esperanza", ha sentenciado Ana Rosa.