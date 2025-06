Patricia Ramírez denunció que había recibido amenazas de forma indirecta por parte de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de su hijo

Ana Julia Quezada esperaba cobrar 300.000 euros por el 'true crime' de Gabriel Cruz: su estrategia para conseguirlos

Patricia Ramírez denunció públicamente las amenazas que había recibido de forma indirecta de Ana Julia Quezada, condenada por le asesinato de su hijo, Gabriel Cruz. Ahora, una presa confirma haber sido testigo de estas amenazas y Joaquín Prat se mostraba atónito en 'Vamos a ver'.

La presa ha reiterado las amenazas y Joaquín Prat destacaba que no hablaba de un "arrebato de ira" sino de algo pensado: "Como dice ella, le han jod*** el documental", y es que, tras la denuncia pública de Patricia Ramírez asegurando que Ana Julia tenía un móvil en prisión con el que participaba en la grabación de un documental sobre su caso, el documental se anuló.

"Ofrecen dinero a una asesina para que cuenten una historia ya juzgada", reflexionaba el presentador de 'Vamos a ver' y añadía: "No es solo que amenace, es que la presa lo que dice es que es capaz de cumplir esa amenaza, no es un 'la voy a matar', no no, es que esta mujer quiere vengarse de Patricia, la que le ha quitado a su hijo quiere vengarse porque le ha fastidiado el negocio y es capaz de vengarse".

Sin duda, una situación que no se comprende: "Normal que Patricia, este ser maravilloso, tenga miedo que ya hasta ahí podíamos llegar, le han matado a su hijo y ocho años después tiene que aguantar amenazas de muerte de esa asesina".

Egea: "¿Por qué dice la presa que es capaz? Porque se lo ha hecho dentro de la cárcel"

Alfonso Egea intervenía en ese momento asegurando que habló con esta presa antes de su declaración y apuntaba: "¿Por qué dice que es capaz de llevar a cabo las amenazas? Porque se lo ha hecho dentro de la cárcel".