Ana Julia Quezada reconoce haber mantenido relaciones con un funcionario que "a veces" eran consentidas, niega haberle chantajeado y asegura que fue un cocinero de prisión con quien tuvo un "lío" el que, a través de su pareja, le hizo llegar el teléfono móvil

La declaración del funcionario acusado de proteger a Ana Julia Quezada

'Vamos a ver' muestra en exclusiva el vídeo de la declaración de Ana Julia Quezada ante el juez en la que reconoce haber mantenido relaciones sexuales con un funcionario de prisión. Asegura que eran consentidas "a veces" y narra que fue el cocinero quien le facilitó un teléfono móvil a través de su novia, que se lo hizo llegar.

La asesina de Gabriel Cruz reconoce que ha mantenido relaciones sexuales con un funcionario de la prisión de Ávila en la que cumple condena por el asesinato. Cuando le preguntan si estaba conforme, respondía que "a veces sí y a veces no" y añadía: "No le podía decir que no, es un funcionario".

Al parecer, sucedía "sobre todo cuando él tenía guardia", momentos en los que se veían "en la garita" pero también cuando entraba en turno de tarde en torno a la 15:00 h: "Entre las tres que estaba solo hasta las cinco que llegaba su compañero, subía a mi celda".

¿Quién le dio el teléfono móvil a Ana Julia Quezada?

Este funcionario le habría dado a cambio "perfume, chocolate, cremas" o "cositas", pero no el teléfono móvil del que se ha hablado y que le habría llegado por otros medios: "Me lo hizo llegar uno de los cocineros, tuvimos un lío en la cocina, me dijo que si quería me traía un móvil o lo que quisiera y me trajo muchas cosas".

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | La novia de Ana Julia Quezada estuvo presente en el juicio por el asesinato del niño Gabriel en 2019

Segú su relato, le pidió el teléfono móvil, pero él le habría dicho después que no podía comprarlo porque tenía que poner su DNI y podrían pillarle: "Le dije 'no te preocupes', que mi pareja te lo trae, lo único que tienes que hacer es quedar con ella y así pasó".

"¿Lo del teléfono era una compensación por los favores sexuales?", le preguntaban y ella asentía: "Sí, se podría decir que sí". Eso sí, respondía que con ese teléfono móvil no se grabaron las relaciones, imágenes con las que supuestamente habría extorsionado al funcionario. Según su declaración, habría sido el funcionario, con su teléfono, el que habría tomado instantáneas: "Me hizo vídeos y fotos de mis partes íntimas".

La alusión de Ana Julia Quezada a la madre de Gabriel Cruz

Al parecer, la relación sexual terminó porque "no le vi más" y es en este punto cuando cuenta que, tras la denuncia pública de la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, el primero de los funcionarios se habría llevado el teléfono: "Yo estaba en aislamiento porque la madre del niño había salido en la tele respecto a esto que habían alguna que estaban pasando ciertas cosas en el centro penitenciario y la subdirectora de seguridad me articuló por temor a las internas".

En ese punto, el primer funcionario del que hablaba, habría intervenido: "Fue, me abrió mi celdas y me dijo 'te van a hacer un cacheo ahora mismo en profundidad porque la orden viene de Madrid, dame el móvil, el cargador y los auriculares, todo, que me lo llevo'; y yo, claro, se lo di", narraba.

La indignación de Joaquín Prat