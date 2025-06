Miguel Salazar Madrid, 09 JUN 2025 - 20:03h.

Natacha está muy cansada de su empleado Jota por su falta de rendimiento en el trabajo

Advierte a su amiga que no para de contar sus intimidades: “Se va a liar porque mi pareja lo está escuchando”

Compartir







Natacha está muy cansada de que su empleado Jota no rinda en su trabajo. La invitada de 'El diario de Jorge' tiene un restaurante de paellas a domicilio en Santa Pola (Alicante) y, según explica, recibe a veces llamadas de varios clientes que se quejan de que el repartidor no ha llevado el datáfono o no recoge la paella.

Así que la alicantina ha decidido venir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez para darle un toque de atención a Jota. Ella está convencida de que el motivo de sus despistes es la falta de descanso por las noches. "Se queda hasta las 5 o las 6 de la mañana con las redes sociales buscando novios, que luego se los coge casados...", lanza en directo. Natacha cuenta que ya ha tenido varias conversaciones con Jota, pero le dice que "todo es mentira".

"Le protejo porque le quiero"

Sin embargo, asegura que pondría "la mano en el fuego" por su empleado, ya que ha hecho "mucho" tanto por ella como por su marido y sus hijos. "Le protejo porque le quiero", aclara.

Jota ha aparecido vestido de cangrejo cuando le ha comentado a Vázquez por qué es tan despistado en su trabajo. "No se me olvidan las ruedas de la moto porque van enganchadas, que si no también", dice generando las risas en plató. En mitad de su conversación con el presentador, Natacha ha sorprendido a Jota con un sartenazo.

Tras ello, le ha dado un fuerte abrazo que mostraba su ilusión al verlo, aunque ya sentados la cosa se iba poniendo seria. "Sabes que cuando te contratamos para llevar paellas a domicilio me dijiste al cien por cien. Llevas un tiempo largo que no duermes, que te tomas muchos refrescos, muchos cafés. Eso no puede seguir así", le lanzaba.

El otro, mientras, reconocía sus largas horas nocturnas en redes sociales. "Intento ligar pero sigo soltero", aclaraba.